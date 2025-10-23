UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında sahandan 3-1 galip ayrılan Galatasaray'da yıldız ismin yaptığı fedakarlık dikkat çekti. İşte o detay... GS SPOR HABERLERİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cimbom'da Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirdi. Futbolcu buna rağmen kritik maçta forma terletti.