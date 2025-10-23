GALATASARAY HABERLERİ: Torreira'dan büyük fedakarlık! Babası kalp krizi geçirmiş...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında sahandan 3-1 galip ayrılan Galatasaray'da yıldız ismin yaptığı fedakarlık dikkat çekti. İşte o detay... GS SPOR HABERLERİ
Yayın Tarihi: 23.10.2025 - 10:55
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray'ın önemli bir zafer aldığı gecede sarı-kırmızılılarda o yıldız ismin büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Cimbom'da Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirdi. Futbolcu buna rağmen kritik maçta forma terletti.