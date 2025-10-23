Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak İstanbul'a 3 puanla döndü. Fotomaç Gazetesi yazarları, TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Konyaspor karşısında kazandı ama bu skor kimseyi yanıltmasın! Siyah-beyazlılar maça öylesine kötü başladı ki, neredeyse 90 dakika boyunca Konyaspor oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıktı. Bu kadar büyük bir kulübün kendi sahasında sıkışıp kalması, açıkçası şaşkınlık verici ve üzücüydü. Ev sahibi vasat bir takım görüntüsündeydi ama Beşiktaş'ın aciz futbolu beni kahretti. Tipik bir Anadolu takımı gibi sahaya çıkan Beşiktaş, oyunu kuramadı, tempo yapamadı, pozisyon üretemedi. Duran toplar dışında neredeyse hiçbir tehlike yaratamadı. Elbette takımda yedi önemli eksik vardı ama koca Beşiktaş, bu kadar silik bir görüntü veremezdi!
İlk yarıda organize atak yapamayan Beşiktaş, duran toptan gelen kafa vuruşuyla Ndidi karambol golüne imza attı. Ancak golün ardından da Beşiktaş yine sahada yokları oynadı. İkinci yarıda Konyaspor sağlı sollu ataklarla bastırırken, Beşiktaş'ın genç stoperi Emirhan Topçu müthiş bir direnç gösterdi. Ayrıca uzun süre sonra forma giyen Ersin Destanoğlu'da yaptığı kurtarışlarla kalesinde güven verdi.
Beşiktaş ikinci yarıda oyunu tamamen kendi sahasında kabul etti. Kontrataklarla gol aramaya çalıştı ama bu anlayış Beşiktaş'ın DNA'sına aykırıydı. Hele ki Sergen Yalçın'ın son yarım saatte Rafa Silva'yı oyundan almasına asla anlam veremedim. Rafa bu takımın yıldızı, lideri! Onu saf dışı bırakmak, Beşiktaş'ın en büyük silahını yok saymak olur. Kaleci Deniz'in Abraham'a hediye ettiği gol sonrası Konyaspor da kepenkleri indirdi ve maç o anda bitti! Evet, Beşiktaş kötü oynarken kazandı ama bu futbol anlayışıyla zirveye oynamak hayal. Bu skor kimseyi aldatmasın. Kara bulutlar hâlâ dağılmış değil. Bu takımın havaya girmesi için Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması gerek. Kazandığına sevinelim ama oynanan futbolun da Beşiktaş'a yakışmadığını kabul edelim. Beşiktaş büyüktür, böyle oynamamalı!
TURGAY DEMİR – BOŞUNA KORKMUŞ!
Sergen Yalçın'ın çok korktuğu ve uğruna Gençlerbirliği maçını feda ettiği Konya deplasmanı Beşiktaş açısından pek zor olmadı. İlk yarıda ev sahibi takım kontrolsüz bir baskı kurup üst üste kornerler kullandı ama bir türlü istediği golü bulamadı. Rakibin baskısına Devrim, Orkun, N'didi, Emirhan gibi oyuncuların sağlam duruşuyla direnen Beşiktaş kazandığı ilk kornerde N'didi'nin kafasını kullanmasıyla golünü attı. Golden sonra ilk yarının kalanında Kartal oyunun hakimiydi. Genç Devrim ilk yarıda sahanın iyileri arasındaydı ve Rafa Silva da her zamanki gibi her topla buluşmasında umut verici işler yapıyordu. Sergen Yalçın ikinci yarıda, ikisini de çıkardı! Güler misin, ağlar mısın!?
Beşiktaş tekrar bocalamaya başlarken Konyaspor yine plansız, organize olmayan bir baskı kurmaya çalıştı. Panik atak gibi davranan rakip karşısında sakin kalan Beşiktaş ilk kontratakta Abraham'la golü buldu. Genç kaleci Deniz elle mi, ayakla mı müdahale etmeliyim kararsızlığı yaşayınca araya giren Abraham topu boş kaleye gönderdi. Ardında yine Konyaspor'un şuursuz baskısı ve kontratakla farkı arttırmaya çalışan bir Beşiktaş izledik. Dünkü maç Beşiktaş'ın tartışılmaz gerçeklerini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu... Artık şunu iyice anlamış olmalı herkes; Taylan varken Svensson'u, Rıdvan varken Jurasek'i oynatmak akıl tutulmasıdır... Aynı şekilde Jota Silva gibi bir oyuncu varken (dün de hiçbir şey yapmayan) Rashica'dan bir şeyler beklemek ve onu sahaya sürmek akıl işi değildir.
Sergen Yalçın umarım bundan sonra gerçeklere kafa tutmaz. Tutarsa kendi kafasını, gözünü yaralayacağını bilmesinde fayda var...Beşiktaş, Konya'dan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, suskun golcüsü Tammy Abraham sahne aldı. Sezon genelinde 8 gol ve 3 asistle takımın en skorer ismi konumundaki yıldız golcü, ligde ise yalnızca 3 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. 1. hafta erteleme maçında Eyüp karşısında ağları sarsan Abraham, sonraki üç maçta sessiz kaldı. Kayseri'de gol hasretini bitiren İngiliz yıldız, Kocaeli karşısında yine etkisizdi. Milli ara öncesi sakatlığına rağmen G.Saray derbisinde golünü atan Abraham, G.Birliği maçında ise etkili olamadı.