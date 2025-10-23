Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk etti. Sarı kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. (GS spor haberi)
LEVENT TÜZEMEN – GECENİN PARLAYAN YILDIZI
Liverpool zaferiyle zirve yapan Galatasaray, Bodo galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne ısındığını gösterdi. Galatasaraylı oyuncular bu oyun anlayışından, coşkudan, mücadeleden geri adım atmadıkları müddetçe Devler Ligi'nde yoluna devam eder. Galatasaray seyircisi de farklı bir tezahürat misyonu üstlenerek rakiplere RAMS Park'ı zindan ederken, Galatasaraylı oyuncuları da ateşliyorlar.
Osimhen, gecenin yıldızlığına soyundu… İlk golde Lemina'nın topu rakipten çalması ve çabuk oynaması çok önemliydi ama Osimhen'in önüne düşen topu düzeltmeden kaleye vurması akıllıcaydı. Hücumda görev yapan oyuncular bu vuruşu örnek almalı. Bodo takımı, fizik gücü üst düzeyde olan, çok koşan, oyundan düşmeyen, birbirlerine ezbere pas yapan ve baş ağrıtan bir takım. Galatasaray, Osimhen'in ikinci golüne kadar oyunu çok akıllı yönetti. Gereksiz yere hücuma çıkmadılar, aktif dinlenmeyi gerektiğinde yaptılar ve en önemlisi çok şut atmasıyla bilinen Bodo'lu oyunculara geniş alan bırakmadıkları gibi şut izni de vermediler. Galatasaray'ın Osimhen'le kazandığı ikinci gol öncesi yapılan ön alan baskısı çok mükemmeldi.
Osimhen, Barış ve Yunus'un yaptığı baskı Bodo savunmasının dengesini bozduğu gibi hata yapmasına da neden oldu. Nijeryalı yıldızın pozisyona sırtını dönmeyip takipte kalması hata sonucu yakaladığı topu gol yapmasını sağladı. İkinci yarı Galatasaray akıllı oyununu devam ettirdi. Yunus'la skoru üçledi. Eğer Osimhen son vuruşlarda daha dikkatli olsaydı Galatasaray, Bodo'ya ağır bir yenilgi tattırırdı. Lemina-Torreira ikilisi hatasız oynadı.
REHA KAPSAL – GÜNCELLEME!
Galatasaray evinde üçüncü Devler Ligi maçında, rakip Bodo, tek hedef galibiyet... Maça her zamanki gibi en büyük özelliği olan ön alan presi ile başlayan, rakibi geriye iten ve hataya zorlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in attığı gol ile erken öne geçtiği gibi kaçırdığı iki kafa vuruşunu gol yapsaydı daha 8 dakikada maç 3 olmuştu. Bodo'nun en önemli özelliği fiziksel kalitesi. Bu yüzden oyun alanın her yerinde ikili, üçlü sıkıştırmalar ve pres ile topu kazanıp direkt golü düşünüyorlar.
Galatasaray bu zehire karşı çok doğru panzehir üreterek Bodo'yu kendi tuzağı ile vurdu. Peki bu neydi? 1- Ön alanda öyle istekli ve etkili pres yaptılar ki hatta hücum oyuncularının orta sahaya gelerek yaptıkları geri pres yardımı ile ilk devre 2-0 önde girdiler ama çok rahat 4 olurdu. 2-Bodo'nun yaş ortalaması 23 genç ve dinamik bir takım. Sarı-kırmızılıların oyunun her alanında yaptıkları topla az temaslı oynayarak rakibin presini kırdığı gibi topun önündeki tüm oyuncularının hareketliği de mükemmeldi.
Galatasaray'da sahada zaman zaman eksiklikler ve oyuncu performanslarında oyunda olduğu gibi çok çok az gelgitler oldu. Bu da doğal ve her takım bunu yaşayabilir. Tüm oyuncular top ayaklarında ve rakipteyken çok eksiksiz, etkili oynadı. Oyun disiplininden hiç kopmadı. Şimdi Liverpool maçından alınan galibiyetin 3 puandan neden fazlası olduğu ortaya çıktı. G.Saray taraftarı yine müthiş bir atmosfer yaratarak galibiyette başrolde idi. Artık büyük düşünülmeli, hedef ilk 8 olmalı. En önemlisi hedefi yeniden (Ggüncelleyerek) en az çeyrek hatta yarı final olmalı.
Liverpool'u Rams Park'ta ezip geçerek Avrupa'nın yeni prensi olan Galatasaray'ın yeni kurbanı Bodo/Glimt oldu. Maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başlayan Galatasaray, Bodo'yu daha üçüncü dakikada Osimhen ile avladı. Bu golde Lemina'nın ince pası ve Osimhen'in şık dokunuşu jeneriklere geçebilecek güzellikteydi. Erken gelen gol, Rams Park tribünlerinden yükselen olağanüstü ses desibelini ve coşkusunu Mars'a kadar ulaştı. Tribünlerdeki 55 bin Aslan'ın gol anındaki heyecanı ve sevinci, görülmeye değerdi.
Bodo, geride kalan iki maçın istatistiklerine bakıldığında turnuvanın en çok koşan takımlarından biriydi. Hatta 2-2 berabere kaldığı Tottenham maçında tam 128 kilometre koşarak bu alında bir rekora imza atmışlardı. Topla oynamayı çok seven, kanatları iyi kullanan ve rakip kaleye çok şut atan bir takımı ağırladık dün. Galatasaray, Osimhen ile golü bulduktan sonra ilk 15 dakikada rakibin topla oynamasına ve oyun kurmasına izin vermedi. İlk yarının son bölümünde Bodo'nun Hauge ile kaçırdığı net bir pozisyon ve direkten dönen bir topları vardı.
Ama Galatasaray, Osimhen ile rakip kaleyi sürekli dövdü. Ve aradığımız ikinci golü yine Osimhen ile bulduk. Bu golde Yunus'un takipçiliği ve presi rakibi hataya zorladı. Bu hatayı affetmeyen de Osimhen oldu. Maçtan önce A Spor'da yaptığımız Bodo analizinde savunmada çok hata yaptıklarının altını çizmiştik. Öyle de oldu. Ön alan presimizde bocalayıp, acemice hatalar yaptılar. Biz de bu hataları affetmedik.
Hem hücumda hem ve oyunun savunma yönünde etkili bir maç çıkaran Sane, duran toplarımızı kullandı. Sane, oyunun bazı bölümlerinde topla dans etti, çabukluğunu ve kıvraklığını kullandı. Bodo'ya adeta ecel terleri döktürdü. Aman Allahım! 53'te akıl almaz bir gol kaçırdık. Osimhen kaptığı topla ceza sahasına girdi. Şut da atabilirdi. Müsait durumdaki Yunus'a topu aktırdı. Yunus da vurmak yerine Sane'ye pas verdi. Sane'nin şutu Haikin'den döndü. Muazzam bir pozisyondan gol çıkaramadık.
Dün Galatasaray o kadar doğru işler yaptı ki... Savunması kötü olan Bodo'ya ikinci yarıda da ön alan baskısı yaptık. Bu baskılardan sonuç ürettik. Yine bu preslerden birinde Osimhen topu kaptı. Topu Yunus'a kazandırdı. Yunus karşı karşıya pozisyonda önce Haikin'e takıldı ama dönen topu ağlarla kucaklaştırmayı bildi. Farkı yakaladıktan sonra Okan Buruk'tan hamleler geldi. Lemina ve Barış Alper kenara gelirken, Sara ve Elmalı oyuna dahil oldu.
Osimhen Bodo'ya karşı belki de hayatının futbolunu oynadı. İki gol attı, tonla pozisyona girdi. Bodo defansını paramparça etti. Kaleci Haikin'in Osimhen'in bazuka gibi şutlarını kurtarmaktan eldivenleri parçalandı, parmakları su topladı. Galatasaray tam bir Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Slavia Prag ve Tottenham'ın diş geçiremediği Bodo/Glimt'i Rams Park'ın çimlerine gömdük! Durmak yok, yola devam! Sıradaki gelsin!
MUSTAFA ÇULCU – DERS OLARAK MAÇI İZLESİNLER
Galatasaray rakip savunma arkasına Barış ve Osimhen'e attığı toplarla oyuna başladı. İlk golü de böyle buldu. Önde organize ve sert baskı yaptı. Bodo'nun pas organizatörü Berg'i kasık ağrısına rağmen oynayan Lemina çok iyi durdurdu. Sane sağ kanatta iyi başladı oyunda geldiğinden bu yana ilk defa bu kadar diriydi. Yunus'un, Björken'e ısrarlı baskısı hata yaptırdı. Osimhen ile ikinci gol aynı baskıyı Osimhen yaptı. Bu kez Yunus ile üçüncü gol geldi.
Galatasaray ilk yarıda tempoyu istediği gibi ayarladı kontrolü elinde tuttu. Bodo'nun ilk atağını 40'da Sallai hata yapınca izledik. Düşünün Uğurcan ilk defa bu pozisyonda ekrana geldi. Galatasaray'ın önde yüksek baskı kalitesi ikinci yarıda devam etti. Barış Alper etkisizdi. Bodo merkezden çok kalabalık gelince zaman zaman aksamalar oldu. Singo'nun yokluğu hissedildi. Son çeyrekte topu ilerde tutmak adına oyun İlkay'ı çok aradı. Milli takımdan moralli dönen Abdülkerim çok iyiydi. Bu baskıya çok koşan Boda'da dayanamadı. Galatasaray ve ülke futbolumuz için muhteşem bir galibiyet şahane bir gece oldu.
İngiliz Micheal Oliver 40 yaşında üç gün önce Liverpool-M.Unıted maçını 22 faul 2 sarı kartla tamamladı. Son İspanya ile olan milli maçımızı yönetmişti. UEFA'nın en formda ilk üç hakeminden biri. İlginçtir sık sık ağzını mikrofona değdirme 'tik' i var. Bir de maçlara sakızsız çıkmıyor! UEFA'nın ve hakemin Şampiyonlar Ligi markası maçın üstündeydi. MHK ve hakemlerimiz umarım bu kalite ve muhteşem yönetimi (17 faul 2 sarı kart) seyretmişlerdir. Seyretmedilerse seminerde ders olarak işlemeliler. İyi bir eğitim olur.