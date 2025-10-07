Gözleri Karadeniz yeni bölüm izle

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın üstlendiği, atv ekranlarının yeni sezon iddialı yapımı Gözleri Karadeniz, 6. bölümüyle 7 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu’nun kaleme aldığı dizi; Karadeniz’in hırçın dalgalarından İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan, entrika, tutku ve güç mücadelesiyle örülü bir aile hikâyesini ekrana taşıyor. Yeni bölüm öncesi dizinin takipçileri, “Gözleri Karadeniz son bölümde neler oldu?” ve "Gözleri Karadeniz 6. bölüm yayınlandı mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜM İZLE | Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında şekillenen etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Gözleri Karadeniz, izleyicileri yeni bölümüyle bir kez daha derin bir dramın içine çekmeye hazırlanıyor. Dizide, Azil karakteri üzerinden kayıp bir varisin geçmişle yüzleşmesini ve köklü Maçari Ailesi'nin karanlık sırlarının birer birer ortaya çıkışı yeni bölümde de izleyicilere soluksuz anlar yaşatacak. Özellikle, Gözleri Karadeniz 6. bölüm izleme linki kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Gözleri Karadeniz 6. bölüm nasıl izlenir? İşte, Gözleri Karadeniz 6. bölüm hakkında öne çıkan detaylar...

GÖZLERİ KARADENİZ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır. Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir.

Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Başta teyzesinin iğneleyici sözleri olmak üzere yaşananlara dayanamayan Güneş, birkaç günlüğüne iş için şehir dışına gitmeye karar verir. Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak için verdiği bu karar onu hiç beklemediği bir rotaya sürüklerken, geri dönülmez sonuçlardan kurtulmak için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda ilk kez buluşturan dizinin kısaca konusu ise şöyle; Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil, geçmişine dair tüm sırları bir anda önünde bulur: O, Türkiye'nin en kudretli ailesi Maçari'lerin kayıp varisidir. Annesi bildiği kadının ölümüyle sarsılan Azil, gerçeğin izini sürerek İstanbul'un karanlık dünyasına adım atar. Kader onu hem kardeşiyle bir hesaplaşmaya hem de yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürükler. İçinden çıkılması güç entrikalar, ihanetler bu dünyada Azil'in sınavı yalnızca güçle değil, vicdanla da olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI

Dizide Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız (Güneş) ikilisine; usta oyuncular Mehmet Özgür (Osman), Yonca Şahinbaş (Nermin), Mustafa Açılan (Mehmet), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva), Eren Ören (Dursun), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki), Gizem Arıkan (Ayla), Berk Ali Çatal (Sancar), Türkü Su Demirel (Fatoş), Özgür Çınar Deveci (Yunus) ve "Asiye" karakteriyle Ayten Uncuoğlu eşlik ediyor.