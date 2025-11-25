Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union SG'ye mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda kaptan İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

İŞTE İLKAY GÜNDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

İlkay Gündoğan: "Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Ok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Hele ilk yarı... İkinci yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyiydik ama diyecek bir şey yok.. Eksiklerimiz fazla var.



Bende sakatlıktan döndüm, eksikler var. Onları tamamlamam gerekiyor. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok üzücü bir kayıp ama önümüze bakacağız."



"Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan alırsak galiba Play-Off'a kalmayı garantiliyoruz."



"Performansımızı arttırmalıyız. Pazartesi günkü Fenerbahçe maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor."