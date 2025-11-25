UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen Galatasaray, golü atan Promise David'in kırmızı kart görmemesine tepkili.

Belçika ekibinin oyuncusu Promise David, Galatasaray ile oynanan maçın 36. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı. 53. dakikada ise David, Uğurcan Çakır'ın ayağına basınca tartışmalı bir pozisyon yaşandı. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez bu müdahaleyi kartlık bir pozisyon olarak değerlendirmedi ve oyunu devam ettirdi.

GOLÜ ATTI GALİBİYETİ GETİRDİ

Bu karar, Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet tarafından yoğun şekilde protesto edildi. 57. dakikada David, Galatasaray ağlarını havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golün hemen ardından, 58. dakikada kenara alındı.

Eski hakem Deniz Çoban, Promise David'in pozisyonu için, "Uğurcan'ın ayağına basan Promise'in ikinci sarıyı görmesi gerekiyordu ama oyun içinde cezalandırılmadı. Ardından aynı oyuncu gelip golü attı." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE O POZİSYON

Not: Görüntü TRT 1'den alınmıştır.