UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir virajdan geçen Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde sahasında Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Geçen maçtan önce de söyledim, buna şükür demiştim. İyi bir 11'imiz var. Yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok fazla seçeneğimiz kalmadı. Şöyle söyleyeyim, Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. İki maçı kaçırma riskleri... Onları doğru bir şekilde hazırladığımızda bir sonraki maçta sahada olma şansları var. Doktorumuzla konuştuk, oyunculardan da böyle bir geri bildirim geldi. Oynayacak durumda olmadıklarını söyledik ve risk almadık. Bugün olmayacaklar. 2 tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde.

İyi bir 11 ile başlayacağız. Maçın temposunu belirlememiz gerekiyor. Gereksiz yere kendimizi yormamalıyız. Tabii ki baskılı oynayacağız kendi sahamızda. Bunu tabii ki kullanmaya çalışacağız. Daha akıllı, dakika dakika kendi durumumuza göre bunu, maçı çok iyi yönetmeliyiz. Çok kritik, önemli bir maç. Oyuncularıma da söyledim. Maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım bunu sahada doğru uyguladığında en iyisi olacaktır.

İnşallah önceki iki maçta olduğu gibi kazanarak ayrılırız. Taraftarımızdan aynı atmosferi bekliyorum.