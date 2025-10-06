TRT 1’in beğeniyle takip edilen dizisi Cennetin Çocukları, 6 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan 4. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Her bölümünde duygusal sahneleriyle dikkat çeken yapım, İskender’in zorlu hayat mücadelesine ve umut dolu değişimine odaklandı. Sokakların soğuk yüzünden, sıcacık bir yuvanın güvenine uzanan bu etkileyici hikâyenin yönetmen koltuğunda Soner Caner yer alıyor. Yayınlanan son bölümün ardından arama motorlarında “Cennetin Çocukları yeni bölüm izle” ve “Cennetin Çocukları 4. bölüm full izle” aramaları hızla artıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Cennetin Çocukları, 6 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan 4. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini Soner Caner'in üstlendiği dizi, yeni bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güçlü oyunculuk performanslarıyla öne çıkan yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yeni bölümü izlemek isteyen diziseverler ise arama motorlarında "Cennetin Çocukları 4. bölüm izle" ve "Cennetin Çocukları yeni bölüm full izle" gibi konularla dizinin son bölümüne ulaşmaya çalışıyor. İşte, Cennetin Çocukları dizisinin 4. bölümüne dair tüm detaylar...

CENNETİN ÇOCUKLARI 4. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CENNETİN ÇOCUKLARI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

İskender, tam her şeyin yolunda gittiğini düşünürken tekrar belaya bulaşır. Ya Muhsin'i kurtaracak ve kimliğinin ortaya çıkma riskini göze alacak, ya da kendini gizleyip Muhsin'i kendi kaderine terk edecektir. Peki, İskender bu kez hangi yolu seçecek? Gönül, babasının acısını yaşarken karşısına çıkan Sarı Dayı ile tek başına nasıl mücadele edecek? Bayram ise fırtınanın ortasında oltasına takılan denizkızını kurtarabilecek mi? Bu masal nasıl sona erecek?

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin , Adem, Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen).

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU

Yıllarca "duvarın bu tarafında" azılı bir mafya üyesi olarak yaşayan İskender (İsmail Hacıoğlu), bir gün kendini "duvarın diğer tarafında" bulur. Özlemini çektiği sıcacık bir aile ortamına kavuşan İskender'in, tekinsiz sokaklardan sıcak bir yuvaya uzanan yolculuğu ekranlara taşınıyor.