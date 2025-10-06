CANLI SKOR ANA SAYFA
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Sane'den flaş karar! Icardi'nin yaptığını yapmadı Sane'den flaş karar! Icardi'nin yaptığını yapmadı 09:38
"Bir penaltı verdi evlere şenlik" "Bir penaltı verdi evlere şenlik" 09:29
"Eşyanın tabiatına aykırı" "Eşyanın tabiatına aykırı" 09:19
"Ligin ruhundan ateşinden haberi yok!" "Ligin ruhundan ateşinden haberi yok!" 09:01
Tekrar söz konusu değil Tekrar söz konusu değil 08:50
Resmen tükenmiş Resmen tükenmiş 08:49
Daha Eski
Ne oynadınız? Ne oynadınız? 08:47
Tedesco'dan Samsunspor maçı sonrası flaş sözler! Tedesco'dan Samsunspor maçı sonrası flaş sözler! 00:07
F.Bahçe Samsun'da takıldı! F.Bahçe Samsun'da takıldı! 00:07
F.Bahçe'de Skriniar cezalı duruma düştü! F.Bahçe'de Skriniar cezalı duruma düştü! 00:07
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Ederson... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Ederson... 00:07
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! 00:07
Cennetin Çocukları yeni bölüm izle
Teşkilat 152. bölüm fragmanı izle
Canlı altın ve döviz kuru takibi 6 Ekim 2025
Süper Loto sonuçları | 5 Ekim Pazar