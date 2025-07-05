Cehennem Melekleri 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Simon West'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cehennem Melekleri 2 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Cehennem Melekleri Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ve Hale Caesar (Terry Crews), Mr. Church'un (Bruce Willis) liderliğinde yeniden bir araya geliyorlar; fakat bu sefer mesele biraz kişisel. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak.
CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone
Jason Statham
Dolph Lundgren
Jean-Claude Van Damme
Bruce Willis
Jet Li
Chuck Norris
Arnold Schwarzenegger
Terry Crews
Liam Hemsworth
Randy Couture
Yu Nan
Scott Adkins
Amanda Ooms
Charisma Carpenter
Nikolette Noel
Stone Cold Steve Austin
Mariy Grigorov
Denis Vasilev
Dimo Alexiev
Anton Trendafilov
George Zlatarev
Nikola Dodov
Silvia Petkova
Velizar Peev
Dian Hristov
Velislav Pavlov
Sang
CEHENNEM MELEKLERİ 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Cehennem Melekleri 2 filminin yapım yılı 2012'dir.