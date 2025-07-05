Cehennem Melekleri 2 filminin konusu gündemde yerini aldı. 2012 yapımı olan Cehennem Melekleri 2 filminin konusu araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da aramaların başında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Simon West'in oturduğu Cehennem Melekleri 2 filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Cehennem Melekleri 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Simon West'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cehennem Melekleri 2 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Cehennem Melekleri Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ve Hale Caesar (Terry Crews), Mr. Church'un (Bruce Willis) liderliğinde yeniden bir araya geliyorlar; fakat bu sefer mesele biraz kişisel. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Jason Statham

Dolph Lundgren

Jean-Claude Van Damme

Bruce Willis

Jet Li

Chuck Norris

Arnold Schwarzenegger

Terry Crews

Liam Hemsworth

Randy Couture

Yu Nan

Scott Adkins

Amanda Ooms

Charisma Carpenter

Nikolette Noel

Stone Cold Steve Austin

Mariy Grigorov

Denis Vasilev

Dimo Alexiev

Anton Trendafilov

George Zlatarev

Nikola Dodov

Silvia Petkova

Velizar Peev

Dian Hristov

Velislav Pavlov

Sang

CEHENNEM MELEKLERİ 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Cehennem Melekleri 2 filminin yapım yılı 2012'dir.