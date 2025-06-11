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Osimhen'den Napoli'ye rest! Osimhen'den Napoli'ye rest! 11:26
F.Bahçe'den stoper sürprizi F.Bahçe'den stoper sürprizi 11:12
Sane G.Saray'a yakın! Sane G.Saray'a yakın! 10:49
Galatasaray'ın kalecisi Premier Lig'den! Galatasaray'ın kalecisi Premier Lig'den! 10:28
Polonya Milli Takımı'nda G.Saray-F.Bahçe atışması Polonya Milli Takımı'nda G.Saray-F.Bahçe atışması 10:16
Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" 00:16
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Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" 00:11
Galatasaray'da Victor Osimhen için geri sayım! Galatasaray'da Victor Osimhen için geri sayım! 22:40
Beşiktaş'ta Osayi Samuel gelişmesi! Beşiktaş'ta Osayi Samuel gelişmesi! 22:34
Fenerbahçe'de Leroy Sane çılgınlığı! Rekor teklif... Fenerbahçe'de Leroy Sane çılgınlığı! Rekor teklif... 22:29
Galatasaray Berke Özer'i bitiriyor! İşte sözleşme detayları... Galatasaray Berke Özer'i bitiriyor! İşte sözleşme detayları... 22:20
Teklif yapıldı! Fenerbahçe'ye maestro geliyor Teklif yapıldı! Fenerbahçe'ye maestro geliyor 22:16
Çıkış Yok konusu ne, oyuncuları kim?
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