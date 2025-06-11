Çıkış Yok (No Way Up) filmi konusu | Çıkış Yok oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Çıkış Yok filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Claudio Fah'ın yönettiği film hakkında sorgulanan Çıkış Yok filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Çıkış Yok filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Claudio Fah'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Çıkış Yok filminin konusu ne? Çıkış Yok oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Çıkış Yok, düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarını konu ediyor. İçerisinde farklı geçmişlere ve bambaşka karakterlere sahip insanların olduğu bir uçak, Pasifik Okyanusu üzerinden geçerken düşer. Düşen uçakta hayatta kalan insanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynakları gittikçe tükenmektedir ve tehlikeler dört bir yandan onlara yaklaşmaktadır. Suyun dibinde mahsur kalan insanlar, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

ÇIKIŞ YOK OYUNCULARI KİM?

Sophie McIntosh

Colm Meaney

Will Attenborough

Jeremias Amoore

Grace Nettle

Phyllis Logan

Manuel Pacific

James Carroll Jordan

David Samartin

Scott Coker

Lee Byford

ÇIKIŞ YOK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çıkış Yok filminin yapım yılı 2024'tür.