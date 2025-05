Can Borcu son bölüm fragmanı izle - Can Borcu 23. bölüm fragman

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle diziseverleri heyecanlı bir bekleyişe sürüklüyor. Sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile bir ile dramını ekranlara yansıtan dizinin 23. bölüm fragmanı, seyirciler tarafından araştırılıyor. Can Borcu 23. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

Can Borcu 23. bölüm fragmanı izle | Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alan dizi, dramatik öyküsüyle diziseverlerin beğenisini topladı. Yeni bölümün ardından 23. bölüm fragmanı araştırılan Can Borcu'nun yeni bölüm bilgilerini sizler için derledik.

CAN BORCU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Yasemin'e olan takıntılı aşkında önündeki son engeli kaldırdığını düşünüyordur. Ama Yasemin hayatını riske atarak Ferit'in karanlık yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır.

Çınar'ın aniden ortadan kaybolması herkesi sarsarken, Yasemin ve Mehmet gerçeğin peşine düşer. Mehmet zekice yatığı planla Emel'i köşeye sıkıştırır ve gerçekler bir bir ortaya dökülür.

Yasemin ise Mehmet'ten habersiz kendi oyununu devreye sokar. Ancak planı başta kusursuz görünse de beklenmedik bir şekilde tersine döner ve Yasemin kendini bir kâbusun tam ortasında bulur.

Mehmet, Ferit'in Çınar'ı öldürdüğünü öğrenir. Henüz Çınar'ın yaşadığından habersizdir. Ferit'i öldürecek kadar gözü döner. Ancak Handan, Çınar'ın yaşadığını öğrenir ve çok geç olmadan Mehmet'i durdurmak zorundadır.

Emel'in, Defne üzerinden kurduğu oyun ve Yasemin'e yönelttiği tehditler de ortaya çıkarken, Yasemin bu kez başka bir tehlikenin içine sürüklenir.

Aile, ihanet ve intikam sarmalında herkesin yüzleşmek zorunda olduğu bir son vardır. Peki bu sona herkes hazır mıdır?

