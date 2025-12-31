Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen sol bek Matias Vina ile ilgilendiğini iddia etti. Takvim'in Brezilya basınından derlediği habere göre, 28 yaşındaki oyuncu için Brezilya ekibinin 5 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Rio takımlarından Flamengo ile 31 Aralık 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak belirtiliyor. Genç sol bek, hem savunmadaki katkısı hem de hücuma destek veren oyun stiliyle dikkat çekiyor.