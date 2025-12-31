Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen sol bek Matias Vina ile ilgilendiğini iddia etti. Takvim'in Brezilya basınından derlediği habere göre, 28 yaşındaki oyuncu için Brezilya ekibinin 5 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Rio takımlarından Flamengo ile 31 Aralık 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak belirtiliyor. Genç sol bek, hem savunmadaki katkısı hem de hücuma destek veren oyun stiliyle dikkat çekiyor.
Beşiktaş aradığı sol beki Brezilya'da buldu!
Ocak transfer döneminde kadroya bir sol bek eklemek isteyen Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Flamengo forması giyen Uruguaylı futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.12.2025 - 11:36