Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni yıl ile ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte o sözler:

"Şahsım ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu adına, başta camiamıza ve taraftarlarımıza olmak üzere; vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum.

2025 yılında şeffaf bir yönetim anlayışıyla Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla birbirinden önemli projeler gerçekleştirdik.

Yeni yılda temelini attığımız projeleri nihayete erdirmek, kulübümüzün gücüne güç katacak yeni projelere imza atmak ve Beşiktaşımızı sportif olarak özlenen başarılara kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Yer aldığımız tüm spor dallarında, takımlarımızın ve sporcularımızın göğsümüzü kabartacak ulusal ve uluslararası başarılar kazanmasını yürekten diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla"