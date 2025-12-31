CANLI SKOR ANA SAYFA
Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı 18:44
Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı 17:49
"Sezon sonunda seçime gideceğiz!" "Sezon sonunda seçime gideceğiz!" 16:50
Beşiktaş'tan Benfica'ya sürpriz teklif! Beşiktaş'tan Benfica'ya sürpriz teklif! 16:46
G.Saray, 'Süper Kupa' hazırlıklarına devam etti G.Saray, 'Süper Kupa' hazırlıklarına devam etti 15:32
Beşiktaş ve F.Bahçe'den 1 Ocak'ta Galata çağrısı! Beşiktaş ve F.Bahçe'den 1 Ocak'ta Galata çağrısı! 15:29
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! İşte Cimbom'un kararı G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! İşte Cimbom'un kararı 14:30
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü 13:48
Galatasaray MCT Technic'te Gianmarco Pozzecco dönemi Galatasaray MCT Technic'te Gianmarco Pozzecco dönemi 13:27
Göztepe'den Leipzig'e bir transfer daha! Göztepe'den Leipzig'e bir transfer daha! 12:20
F.Bahçe'den olağanüstü kongre kararı! F.Bahçe'den olağanüstü kongre kararı! 12:03
Beşiktaş'a Uruguaylı sol bek! Beşiktaş'a Uruguaylı sol bek! 11:36
