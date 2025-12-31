Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sol kanada bir hamle yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Ara transfer döneminin başlamasına günler kala Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar sol kanat mevkisine bir takviye yapmayı planlarken gündemine ise Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup'u aldığı öğrenildi. Beşiktaş, Schjelderup'u kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Benfica'ya ise dikkat çeken bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Beşiktaş, Benfica'nın yeniden renklerine bağlamak istediği Rafa Silva'yı da bu transfer için takas paketine dahil etmeyi önerdi. Haberin devamında siyah-beyazlı ekibin bu transfer için elini çabuk tutması gerektiği çünkü Norveçli futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın oldukça ısrarlı ve görüşmeleri ilerletmiş durumda olduğu belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Andreas Schjelderup'un Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli futbolcu yeni sezonda Benfica formasını 21 maçta giyerken takımına 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

