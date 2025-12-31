Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Saran'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE SARAN'IN AÇIKLAMALARI

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım.Kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanı geldi. Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere... Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum. Şahsım üzerinden söylenenler, ima edilenler oldu. Asılsız uyuşturucu iddiaları ve itibarsızlaştırmalar için suç duyurularında bulunduk. Tek tek cevap vermeyeceğim. Çünkü bu durum Fenerbahçe'yi tüm tartışmaların merkezine çeker."



SEZON SONUNDA SEÇİM KARARI



"Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz. Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey vardır. Bu süreç hukuki bir tartışmasının ötesine geçerek Fenerbahçemizin etrafında bir gündeme dönüşmeye başladı. Beni asıl düşündüren, zorlayan bu oldu. Bu geri adımın değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur. Ben bundan 61 yıl önce Amerikalı bir anne ve Kırıkkaleli bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Farklı kültürlerde büyüdüm. Vatan denildiğinde nerede durulacağın bilen, bu toprakların değerleriyle yetişmiş bir insan oldum. Hayatta Fenerbahçe'yi ve sporu çok sevdim. Yıllar boyunca ülkemin dört bir yanında imkanı olmayan çocukların sporla buluşabilmesi için tesisler ve okullar açtım."