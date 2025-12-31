1 Ocak'ta Filistin'e destek olmak için Galata Köprüsü'nde yapılacak yürüyüşe Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla çağrıda bulundu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
İnsanlığın umudunu yeşertmek, zulme dur demek, mazlumların sesini dünyaya duyurmak için #GazzeyiUnutma— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 31, 2025
📍 Galata Köprüsü
🗓 1 Ocak 2026
🕤 08.30 pic.twitter.com/VsPM6VaRWB
İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI
İnsanlığın sesi olmak için— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 31, 2025
Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.#GazzeyiUnutma
📍 Galata Köprüsü
🗓 1 Ocak 2026
🕣 08.30 pic.twitter.com/XgHYFsWFDK