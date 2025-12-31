Göztepe'den Leipzig'e bir transfer daha! Romulo'nun ardından...

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla 4. sırayı elde eden Göztepe'nin futbolcularının talipleri artıyor. Son olarak sarı-kırmızılı ekibin genç futbolcusuna Bundesliga ekibi Leipzig talip oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe'nin yıldızlarının talipleri artıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte yakaladığı çıkış ile büyük beğeni toplayan Arda Okan Kurtulan'a Bundesliga devi Leipzig talip oldu. Leipzig yaz transfer döneminde de Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo'yu 20 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 16 maça çıkan Arda, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Sözleşmesi 2029 yılında sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 500 bin Euro'luk değeri bulunuyor.