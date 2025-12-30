CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'a 3 müjde birden! Trabzonspor'a 3 müjde birden! 12:31
G.Saray'da sıcak gelişme! İmzayı atıyor G.Saray'da sıcak gelişme! İmzayı atıyor 12:17
F.Bahçe eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı F.Bahçe eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı 11:28
Süper Lig'in en verimli hücum hattı Trabzonspor'da Süper Lig'in en verimli hücum hattı Trabzonspor'da 11:04
Trabzonspor o futbolcu için son teklifini iletti! Trabzonspor o futbolcu için son teklifini iletti! 10:47
Lewandowski'nin talipleri artıyor! Lewandowski'nin talipleri artıyor! 10:28
Daha Eski
Fenerbahçe ile İtalyan devi arasında takas planı! Fenerbahçe ile İtalyan devi arasında takas planı! 10:02
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! 09:41
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! 09:31
Erden Timur tutuklandı! Erden Timur tutuklandı! 00:56
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:56
Oğuz Aydın'a sürpriz talip! Oğuz Aydın'a sürpriz talip! 00:56
Trabzonspor'a 3 müjde birden!
Süper Lig'in en verimli hücum hattı Trabzonspor'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (29 Aralık)
Karate disiplin ve odaklanmayı nasıl geliştirir?