Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.



Galatasaray ile oynanacak olan dev mücadele öncesi Fırtına'ya müjdeli bir haber geldi.



Sabah'ta yer alan habere göre, bordo mavililerde sakatlıklarını atlatan Tim Jabol Folcarelli ve Okay Yokuşlu ile cezası sona eren Salih Malkoçoğlu, Galatasaray maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.