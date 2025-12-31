Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! İşte Cimbom'un kararı
Galatasaray performansı zaman zaman eleştirilerin hedefi olan yıldız futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leeds United'ın o futbolcuya talip olduğu öne sürülürken, sarı-kırmızılıların ayrılık konusundaki kararı da dikkat çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ara transfer döneminin başlamasına günler kala Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda olası yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda ismi zaman zaman Galatasaray'dan ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Gabriel Sara ile ilgili son olarak dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
İlk devrenin son bölümünde ciddi bir çıkış yakalayan ve beklenen performansına ulaşmaya başlayan Gabriel Sara'ya talip çıktı. Takvim'in Ada basınında yer alan haberlerden yaptığı derlemeye göre Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brezilyalı orta alan oyuncusuyla yakından ilgileniyor.
İngiliz ekibinin Norwich City kariyerinden dolayı Sara'yı uzun süredir takip ettiği ve şu anda transfer listesinin üst sıralarında 26 yaşındaki futbolcunun olduğu belirtildi. Leeds United'ın yeni yılın ilk haftasında Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı da haberde yer aldı.
Teknik Direktör Okan Buruk şu anda Sara'nın performansından memnun olsa da yönetimin tekliflere açık olduğu ifade ediliyor. Özellikle orta alana yapılacak transfere kaynak oluşturma adına Brezilyalı yıldız için Leeds'le masaya oturulabileceği öğrenildi. Sezonun ilk yarısında 24 maça çıkan Sara 2 gol atıp 2 asist yaptı.