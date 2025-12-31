Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! İşte Cimbom'un kararı

Galatasaray performansı zaman zaman eleştirilerin hedefi olan yıldız futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leeds United'ın o futbolcuya talip olduğu öne sürülürken, sarı-kırmızılıların ayrılık konusundaki kararı da dikkat çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)





Ara transfer döneminin başlamasına günler kala Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda olası yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Bu doğrultuda ismi zaman zaman Galatasaray'dan ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Gabriel Sara ile ilgili son olarak dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.