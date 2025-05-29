Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olan Siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. İşte Siyah Kalp 34. bölüm izleme linki ve detaylar...

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olan Siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. İşte Siyah Kalp 34. bölüm izleme linki ve detaylar...

SİYAH KALP 34. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Herkes Sevilay ve Melek'e destek olmaya çalışır.

Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil'in peşindedir.

Aralarında soğuk rüzgarlar esmesine rağmen Canan ve Bünyamin, Tahsinlere durumu belli etmemeye çalışır.

Peri, Cihan'a yakın olmak için her yolu denemektedir. Amacına ulaşmak için sinsi planlar yapmaktan geri durmaz.

Sumru, nihayet bütün çocuklarıyla kavuşmuşken oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıyadır. Nuh ise yaşam mücadelesi verirken bile ailesine sevgisini belli edecektir.

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP 34. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden ba