Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor haftanın kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe-Konyaspor maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut

KANARYA'DA HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Konyaspor karşısında da başarılı performansını sürdürmeyi amaçlayan Kanarya, Kadıköy'de oynanan maçta 3 puan almanın yollarını arıyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile henüz galibiyet alamayan Konyaspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR ARASINDA 49. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor 49'uncu kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 48 mücadeleden sarı-lacivertliler 36 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 124 gol atarken, Konyaspor 52 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda 3-2, sahasında 2-1'lik skorlarla galip geldi. Sarı-lacivertliler, geçen yılki seriyi sürdürmeyi planlıyor.

ASENSIO İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilmeyen İspanyol yıldız Marco Asensio, ligde son maçlarda takımının gol yollarında en etkili ismi oldu. Asensio, son 7 maçın 6'sında skor katkısı yaptı. 29 yaşındaki futbolcu bu süreçte 5 kez fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.

ALVAREZ VE BROWN SINIRDA

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ile Archie Brown sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isim sarı kart görmesi halinde Eyüpspor maçında oynayamayacak. Tedesco oyuncuları kart konusunda uyardı.

SARI-LACİVERTLİLERDEN 20 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, ligde 15 haftada 33 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, 2005-2006 sezonunun ardından ligde ilk 15 hafta yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE TEDESCO İLE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-lacivertliler Tedesco yönetiminde son 14 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇLARI

İki takım arasında rekabette en farklı skoru Fenerbahçe 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla elde etti. Sarı- lacivertli takım, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

SON 10 MAÇTA ÜSTÜNLÜK

Süper Lig'de oynanan son 10 maçın 6'sında Fenerbahçe, 3'ünde Konyaspor'un üstünlüğü oldu. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. Kadıköy'de oynanan son 4 müsabakada sarı- lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrıldı.

KADIKÖY'DE MAÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon evinde 7 karşılaşmaya çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Karagümrük, Kayserispor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Konyaspor maçı hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlendi. Fenerbahçe-Konyaspor maçı VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN