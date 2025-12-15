Beşiktaş, kaleyi dünya çapında bir isimle güçlendirmek istiyor. Barcelona’da forma şansı azalan Marc-Andre ter Stegen’in durumu netleşmeden karar vermek istememesi, siyah-beyazlıları bekleyişe iterken; Alman kaleci için Premier Lig’den de ciddi ilgi bulunuyor. İşte detaylar...

Sezon sonunda konratı sona Ersin Destanoğlu ve formu tartışılan Mert Günok'un yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın yıldız eldiveni Marc-Andre Ter Stegen'i gündemine almıştı.

3. KALECİ Mİ OLACAK?

Joan Garcia'nın transferiyle birlikte Katalan ekibinde ilk 11'deki yeri zora giden oyuncu, bekleyişini sürdürüyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Ter Stegen, Barcelona'daki kaleci rotasyonunun nasıl şekilleneceğini gördükten sonra karar vermek istiyor. Bu maçın, oyuncunun nihai karar anlamına gelmeyeceği de belirtildi.

"GARCIA 1. KALECİMİZ"

Ter Stegen'in geleceği hakkında konuşan teknik direktör Hansi Flick, "Ter Stegen olağanüstü bir kaleci ve bizde üç tane üst düzey kaleci var. Sözlerim netti: Bir numaralı kaleci Joan Garcia. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Szczesny'nin hem sahada hem de saha dışında bizim için kilit bir oyuncu olduğunu unutmayın." ifadelerini kullanmıştı.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Özellikle salı günü oynanacak İspanya Kral Kupası maçında Szczesny forma giyerse bu, Ter Stegen'in 3. kaleci olduğunu gösterecek fakat Alman eldiven, imzaladığı sözleşmeden vazgeçmeyi düşünmüyor.

KİRALAMA OLASI

Haberde, Barcelona'nın yolları ayırmak istemesine rağmen fesih seçeneğinin masada olmadığı belirtildi. 3 yıl daha sözleşmesi olan Ter Stegen'in maaşını tek yılda ödemek istemiyor. Bundan dolayı da maaşının büyük bir bölümünü Barcelona'nın ödeyeceği kiralama formülü, Katalan kulübü için bir zorunluluk gibi gözüküyor.

UNITED, CHELSEA VE WEST HAM İDDİASI

Fransız basınından Top Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Chelsea ve West Ham'ın Ter Stegen için devrede olduğu belirtildi. Fakat bu kulüpler, 33 yaşındaki kaleciyi rotasyonun bir parçası olarak kullanılacak.

İŞTE O HABERLER