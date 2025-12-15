Trendyol Süper Lig’de 16. haftanın kapanışı, Fenerbahçe ile Konyaspor’u karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleyle yapılacak. Rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada zirve yolunda yeniden ivme yakalamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Kadıköy’de oynanacak bu karşılaşmaya galibiyet odaklı hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yenilgi yüzü görmeden yoluna devam eden Kanarya’nın bu kritik maçta nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sona erecek. Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada yeniden zirve yarışında avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe için bu mücadele, ligdeki konumunu güçlendirme adına büyük önem taşıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam eden Kanarya'nın bu önemli randevuda hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Pedrinho, Umut.

KANARYA'DA HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Konyaspor karşısında da başarılı performansını sürdürmeyi amaçlayan Kanarya, Kadıköy'de oynanacak maçta 3 puan almanın yollarını arayacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile henüz galibiyet alamayan Konyaspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR ARASINDA 49. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor 49'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 48 mücadeleden sarı-lacivertliler 36 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 124 gol atarken, Konyaspor 52 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda 3-2, sahasında 2-1'lik skorlarla galip geldi. Sarı-lacivertliler, geçen yılki seriyi sürdürmeyi planlıyor.

KONYASPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASENSIO İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilmeyen İspanyol yıldız Marco Asensio, ligde son maçlarda takımının gol yollarında en etkili ismi oldu. Asensio, son 7 maçın 6'sında skor katkısı yaptı. 29 yaşındaki futbolcu bu süreçte 5 kez fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.

FENERBAHÇE KADROSUNDA 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün ise tedavisi sürüyor.

ALVAREZ VE BROWN SINIRDA

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ile Archie Brown, bugünkü müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isim sarı kart görmesi halinde Eyüpspor maçında oynayamayacak. Tedesco oyuncuları kart konusunda uyardı.

SARI-LACİVERTLİLERDEN 20 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, ligde 15 haftada 33 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, 2005-2006 sezonunun ardından ligde ilk 15 hafta yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE TEDESCO İLE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-lacivertliler Tedesco yönetiminde son 14 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇLARI

İki takım arasında rekabette en farklı skoru Fenerbahçe 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla elde etti. Sarı- lacivertli takım, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

SON 10 MAÇTA ÜSTÜNLÜK

Süper Lig'de oynanan son 10 maçın 6'sında Fenerbahçe, 3'ünde Konyaspor'un üstünlüğü oldu. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. Kadıköy'de oynanan son 4 müsabakada sarı- lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrıldı.

KADIKÖY'DE MAÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon evinde 7 karşılaşmaya çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Karagümrük, Kayserispor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Konyaspor maçı hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek. Fenerbahçe-Konyaspor maçı VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.