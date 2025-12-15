Haberler Fenerbahçe Haberleri Beşiktaş ve F.Bahçe ilgileniyordu! Amorim ayrılığa göz kırptı!

Premier Lig'de Manchester United forması giyen ve adı Süper Lig'den Beşiktaş ile Fenerbahçe ile anılan Kobbie Mainoo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ruben Amorim, İngiliz orta sahanın ayrılık ihtimaline dair konuştu. İşte o açıklamalar...





Trendyol Süper Lig'de adı son olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kobbie Mainoo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncunun formasını giydiği Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, yaptığı açıklama ile ayrılığa göz kırptı.

Bu sezon hiçbir maçta ilk 11 başlatmadığı Mainoo'nun transfer olup olmayacağına dair soruya yanıt veren Portekizli çalıştırıcı, "Ona ne yanıt vereceğimi size söylemeyeceğim ama bu konuda gelip benimle konuşursa gerçekten çok memnun olurum." dedi.