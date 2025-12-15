Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo mavililerde Anthony Nwakaeme uzun süreli sakatlık sürecinden sonra ilk kez tam anlamıyla takımla çalıştı ve antrenman maçında süre aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maçında Papara Park'ta oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Öte yandan bordo mavililerde Anthony Nwakaeme uzun süreli sakatlık sürecinden sonra ilk kez tam anlamıyla takımla çalıştı ve antrenman maçında süre aldı.

Trabzonspor hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.