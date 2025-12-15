Copa Libertadores'i kazanan ekipte yönetim, Flamengo savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördükleri Pereira için dikkat çeken bir bonservis bedeli istiyor.

Brezilya basınından Moon BH'nin haberine göre Brezilya kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisinin yanı sıra; Sevilla, Al Qadsiah ve Olympiakos gibi ekiplerin ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu için 60 milyon euro'luk bonservis talep etti. Bu fiyatın üzerine Pereira'nın 2026'da da Flamengo'da kalması bekleniyor.