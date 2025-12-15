Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok ofansif bir oyun sergileyeceğiz. Kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Eğer top bizde olursa, bizim için iyi bir şey. Göreceğiz maçın nasıl ilerleyeceğini. Önde çok fazla opsiyonumuz var. Son maçta Kerem de 9 numaraya yakın oynadı, aynı şeyleri Talisca ve Asensio'dan bekliyoruz. Ofansif bir oyun sergileyeceğiz."

"Bizler kendi oyuncularımıza göre planlıyoruz bunları (Geriden oyun kurulumu). Oyuncularımız her zaman oyun kurulumunda çözüm bulabiliyorlar, en doğru çözümü buluyorlar. Oyuncuları seçerken, antrenman performansına, durumlarına ve rakibe göre seçiyorum. Bu kadrodaki herkes oynayabiliyor. Herkes resmen alev alıyor, herkesin kalitesi çok yüksek."