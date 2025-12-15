Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Adem Yeşilyurt!

Fenerbahçe, ara transfer döneminin yaklaşması ile birlikte rotasını kanat mevkine çevirdi. Sarı-lacivertliler, TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Adem Yeşilyurt ile ilgileniyor. İşte Süper Lig devinin geleceğe yatırım için düşündüğü hamle...





3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın bu sezon 8 oyuncusunun bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasıyla altyapısından vitrine çıkardığı 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, henüz 3 maçlık performansıyla transferde gözde oldu.

Yeşil-kırmızılılarda 28 Kasım'da profesyonel olduktan 1 gün sonra ilk 11'de ilk kez çıktığı Denizli İdmanyurdu maçında yıldızlaşan Adem, geride kalan 3 maçta büyük dikkat çekti. İlk 11'de forma giydiği 3 maçta 2 asistle oynayan, yaşına göre çok etkili ve olgun bir performans sergileyen genç futbolcuyu Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'dan menajerlerin takibe aldığı öğrenildi.