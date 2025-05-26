Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor 26 Mayıs 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 26 Mayıs Pazartesi akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler olmuştu. Peki, Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

SURVIVOR 2025 | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor hız kesmeden devam ediyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı taraflar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. 25 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümde All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Sema Aydemir olmuştu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'ın 23 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümünde eleme düellosu oynanmıştı. Düelloda Ayşe, Sevgi, Dilşah ve Meryem karşı karşıya gelmiş, Ayşe ve Dilşah'ın finale kaldığı gecede 5-0'lık skorla kazanan Ayşe olmuş ve Dilşah adaya veda etmişti.