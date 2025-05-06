ATV ekranlarından seyirci karşısına geçen Bir Gece Masalı her hafta Salı akşamları ilgiyle takip ediliyor. Bir Gece Masalı son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar başladı. Bir Gece Masalı 32. bölüm fragmanı izle, atv Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Duyguların yoğun yaşandığı, sırların gölgesinde şekillenen ve entrikaların soluksuz bıraktığı bir hikâyeye tanıklık etmek isteyenler için Bir Gece Masalı her Salı akşamı ekran başına kilitliyor. . Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu ise kalemiyle iz bırakan Eda Tezcan'ın yazdığı bu büyüleyici yapım, izleyicisini her bölümde derin bir hikâyenin tam ortasına çekiyor. Aşkın yıpratıcı olduğu kadar iyileştirici gücünü, geçmişin izlerini ve geleceğe dair kırılgan umutları aynı potada eriten dizi, 32. bölüm fragmanıyla yeniden gündeme oturdu. Bir Gece Masalı 32. bölüm fragmanı izle aramaları sosyal medyada zirveye çıkarken, izleyiciler yeni bölümde hangi sır perdesinin aralanacağını büyük bir merakla bekliyor.

BİR GECE MASALI 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Ferman'ın kumar mafyasının eline düşmesi Mahir'i harekete geçirirken; Asaf yeniden geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve Mahir'e polisliği bırakması karşılığında tüm servetin ve işlerin başına geçmesini teklif eder. Ancak Mahir, üstlerinin radarındadır. Emniyet müdürleri ile yenilecek yemeğe Canfeza ile katılan Mahir'i kariyeri adına güzel haberler beklemektedir.

Bayıldığı sırada gördüğü rüya Canfeza'yı derinden etkilerken yüreğini gelecek günlerin kaygısı sarar. Haksız da değildir. Sinsi bir tehlike etraflarında dolaşırken eve Canfeza adına gizemli bir paket gelir. Geçen günlerin muhasebesini yapan Mahir, Canfeza'yı ailesiyle kendisi arasında çok fazla bıraktığını fark etmiştir. Canfeza için iki ailenin de katılacağı bir doğum günü hazırlar.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar.

Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI