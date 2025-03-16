ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Kardelenler", her yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci’nin yazdığı ve yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği dizi, etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Yeni bölüm öncesi gelişmeleri merak eden dizi tutkunları, "Kardelenler 8. bölüm fragmanı izle", "Kardelenler yeni bölüm fragmanı" gibi aramalar yaparak heyecanla beklenen detayları öğrenmek istiyor.

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kardelenler" dizisi, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyor. Dizinin yeni bölümüne dair araştırma yapanlar "Kardelenler 8. bölüm fragmanı izle, Kardelenler yeni bölüm fragmanı" sorguları yapıyor. İşte detaylar...

KARDELENLER 8. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KARDELENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCULARI

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).