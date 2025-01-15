Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...
SANDIK KOKUSU 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Feryal'in şikayeti üzerine Filiz ve Gülnaz'ın karakolda ifadesi alınır. Çaresiz kalan Hasan, Feryal'i vazgeçirmek için ricalarda bulununca Feryal de şikayetini geri çeker. Ama bu işin peşini bırakmayacaktır.
Bora ve Karsu'nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur. Bora, ilk gördüğü an Karsu'dan etkilendiğini itiraf eder. Hakan'dan hoşlanan Petek, bir araya gelmek için Ayça'yı sıkıştırmaya başlar. Ethem'le arayı sıcak tutmak isteyen Ayça, fırsattan istifade Hakan'ı da ikna ederek bir buluşma ayarlar.
SANDIK KOKUSU OYUNCULARI
- Demet Akbağ
- Özge Özpirinçci
- Metin Akdülger
- Necip Memili
- Levent Can
- Mina Akdin
- Ergun Kuyucu
- Kayhan Açıkgöz