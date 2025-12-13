Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Antalyaspor - Galatasaray müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 16. haftasında Antalyaspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm, Boli.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde alınan Monaco mağlubiyeti sonrası yaralarını sarmak istiyor. Süper Lig'de 15 hafta sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Antalya deplasmanında kazanarak zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Antalyaspor ise 15 puanla 15. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 59. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 115 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'DAN ANTALYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

GALATASARAY KADROSUNDA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

EROL BULUT İLE OKAN BURUK 8. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 7 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk; Akhisar, Çaykur Rize, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Bulut ise Yeni Malatya, Alanya, Fenerbahçe ve Gaziantep'in başındaydı. 7 mücadelede Okan Buruk'un takımları 3, Erol Bulut'un ekipleri de 1 defa kazanırken, 3 maç da berabere sona erdi.

SARI-KIRMIZILI EKİP SON 6 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı. Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 29 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 18, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada Antalyaspor'a 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olduğu 3 dışı saha maçını da gol yemeden kazandı.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor-Galatasaray maçı hakeminin Ali Yılmaz olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstlendi.

