Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Arda Ünyay açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım."