Fenerbahçe'ye 17'lik kaleci! İrfan Can Eğribayat'ın yerine...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılması beklenirken transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın Eğribayat yerine 17 yaşındaki o eldivenle ilgilendiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...