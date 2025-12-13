Fenerbahçe'ye 17'lik kaleci! İrfan Can Eğribayat'ın yerine...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılması beklenirken transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın Eğribayat yerine 17 yaşındaki o eldivenle ilgilendiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de bu sezon bazı isimler gösterdikleri performansla eleştiri oklarınıüzerine çekti. Kanarya'da bu isimlerden birisi de kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. 27 yaşındaki eldiven Fenerbahçe'de bu sezon süre aldığı dakikalarda yediği hatalı gollerle tepki çekmişti. Bu nedenle sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılması gündemde.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın yerine ise transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, Ederson'un arkasında bekleteceği ismi Kayserispor'da buldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, sezon başında Adana Demir'den Kayserispor'a gelen 17 yaşındaki Deniz Dönmezer için çalışma başlattı. Genç eldivenin de Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.