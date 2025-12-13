Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında isimlerde Lucas Torreira ile Victor Osimhen'di. Müsabakanın 85. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Osimhen cezalı duruma düştü.



Böylelikle Osimhen gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü. Yıldız isim, Antalyaspor karşılaşmasının ardından ise Afrika Kupası'na gidecek ve Nijerya Milli Takım kampına katılacak.