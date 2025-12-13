Okan Buruk'tan zemin eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hep söylüyoruz, çok yoğun bir maç trafiğinden geçiyoruz. Kasım milli arasından beri sakatlar, cezalar... Birçok şey başımıza geldi. İyi bir 11'le sahaya çıkıyoruz hep, bugün de öyle. Rakibimizin durumunu biliyoruz. Maç maç dizilişlerini de değiştiren bir takım. Rakibimizin amacı bizden puan almak. Zemin, çok güzel bir zemin değil. Antalya, ben geldiğimden beri bu süreçteki en kötü zemin olabilir. Oyuncularım hazır. Yunus'la başladık. Tekrar takım içerisine girmesi, bu tür maçları çözecek kişi Yunus. Aynı oyuncularla çok fazla maç oynadık. Sara - Torreira - İlkay'a çok fazla iş düştü burada. Bugün Torreira - İlkay başlıyor, önlerinde Yunus başlayacak. Çok geniş bir kadromuz yok bu değişiklikleri yapacak ama Yunus gibi uzun zamandır oynamayan ve kapalı takımlara karşı çözebilecek bir oyuncuyla başlamak istedik. Devamında bakacağız."