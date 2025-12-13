Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray 7. dakikada Leroy Sane ve 11. dakikada Roland Sallai'nin golleriyle kısa süre içinde 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren sarı kırmızılılar, 56. dakikada Victor Osimhen ile skoru 3-0'a getirdi. Ev sahibi ekip 69. dakikada Sander Van de Streek ile farkı 2'ye indirdi. Müsabakada son sözü ise 90+3. dakikada attığı golle Mauro Icardi söyledi. Bu gol sonrası mücadele 4-1 sona erdi.

Liderliğini sürdüren Galatasaray puanını 39'a yükseltti. Hesap.com Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.