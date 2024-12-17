Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 29. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 29. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

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BAHAR 29. BÖLÜM ÖZETİ

Ameliyat sırasında bayılan Evren'in yerine geçen Bahar, kanamayı durdurmak için çabalarken, Evren'in bayılmasının ardında bir şaibe olduğunu öğrenen Cemre, hastanede büyük bir kriz yaratır. Bu sırada gazetecilerin hastane önünde toplanmasıyla olay kısa sürede kamuoyuna yansır. Hastanenin itibarını korumaya kararlı olan Timur, durumu kurtarmak için bir plan yapar.

Öte yandan, kazadan sonra görüşmeyi yasaklayan Umay ve Cem'in yakınlığı hız kesmeden devam eder. Timur ile Efsun arasındaki tehlikeli yakınlık ikisini de korkuturken, Rengin'in şüpheleri de derinleşir.

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