Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Polis ekipleri ayrıca, Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesini izlemek için yurt dışında olan Sadettin Saran'ın evinde arama yaptı.

Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, Sadettin Saran yaptığı ilk açıklamada; "Yarın (cumartesi) sabah Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" şeklinde konuştu.