Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah beyazlılarda Rafa Silva, Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte kampa girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve 5'e 2 top kapma idmanıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan Beşiktaş'ta Rafa Silva, Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte kampa girdi.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakası 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.