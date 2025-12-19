Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano; sarı lacivertlilerin, PSV forması giyen Joey Veerman transferine mutlu sona ulaştığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven'da forma giyen Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Ünlü gazetecinin sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Fenerbahçe, 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardı.

Romano, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığını da yazdı.

Sarı lacivertli kulüp yöneticilerinden Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzaları atacağı öğrenildi.

8 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.