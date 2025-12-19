Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve evinde arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında avukatı bir açıklama yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve evinde arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili avukatı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe SK avukatı Ali Alper Alpoğlu, "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.