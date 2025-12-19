Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'a geldi.

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesi için yurt dışına giden ve ifadeye çağrıldıktan sonra "Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" diyerek ilk özel uçakla İstanbul'a gelen Sadettin Saran'ı havaalanında yöneticiler, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Hulusi Belgü ve taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, cumartesi sabahı erken saatlerde adliyeye giderek ifade verecek.

"TEŞEKKÜR EDERİM!"

Fenerbahçeli taraftarlar aracına geçen Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.