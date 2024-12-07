Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 28. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Aladağ aşiretinden gelen Alaz, Duru'yu istediğini söyledikten sonra Melike ve Kadir çok sinirlenirler. Kadir güvenlik önlemi için bütün korumaları Melike'nin evine yönlendirir. Bir süreliğine Melike'nin evine taşınır. Tuna, Duru'nun sürekli korumalarla olmasından çok sıkılmıştır. Duru'yu korumalardan uzaklaştırmaya çalışırken farkında olmadan Alaz'ı, Duru'ya yaklaştırır. Duru, Berrin'in verdiği vasiyetle ne yapacağını bilemez ve amcası Kadir Karaca'dan yardım ister.

Yusuf, kasasından çalınan evraklarla ilgili Hazal, Hülya ve Cengiz'den şüphelenir. Vasiyeti ve evlilik sözleşmesini kaybeden Yusuf, Kadir'le karşı karşıya gelir. Berrin, Hülya ve Cengiz'den yararlanmaya devam etmek ister. Ve onları bu kez de Yusuf'un telefonundaki videoya yönlendirir. Hazal ve Yusuf yakınlaşır. Fakat Hazal'ın aklında Yusuf'un telefonundaki video vardır. Videoya ulaşır. Yusuf ve Berrin'in Haluk Aksoy'un katili olduğunu öğrenir. Hazal şimdi büyük bir ikilemdedir. Bu videoyu Hülya ve Cengiz'e gönderip onların hayatlarını mı kurtaracak yoksa göndermekten vazgeçip yeni aşık olduğu kocası Yusuf'u mu koruyacaktır? Alaz, Melike'nin evine gelir ve Duru'yu kendine ister. Duru, Alaz'a nasıl bir karşılık verecektir?

YALAN 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat