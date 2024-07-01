Kanal D Yalan dizisi 5. yeni bölüm - Yalan 5. bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Yalan 5. bölümü ile izleyicinin beğenisine sunulacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 5. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 5. bölüm full izleme linki haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2024- 14:38