Survivor All Star'da 26 Mayıs Pazar günü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 26 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 26 Mayıs Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da günü dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 26 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 26 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 26 Mayıs Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.