SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 2 Nisan Salı - Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 2 Nisan Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 2 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 2 Nisan Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2024- 01:11