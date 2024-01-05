Ateş Kuşları 37. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 5 Ocak Cuma günü ekrana geldi. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ateş Kuşları hakkında arama motorlarında Ateş Kuşları 37. bölüm full izle - Ateş Kuşları son bölüm izle - atv Ateş Kuşları izle full HD sorgulamaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 37. bölüm detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 37. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 37. bölüm 5 Ocak Cuma günü yayınlandı. Diziseverler, 37. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 37. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 37. BÖLÜM KONUSU

Sultan'ın peşinde olan Turgut Gülayşe'yi kaçırır! Gülayşe'nin hayalleriyle yeniden hayata tutunan Barbaros uyanır ancak başında günlerce bekleyen yaşama dönme sebebi Gülayşe yoktur! Şimdi onu durdurmak için yerle gök birleşse bile Barbaros hasta haliyle yataktan çıkıp Gülayşe'nin peşine düşecektir! Peki, Gülayşe'yi kurtarabilecekler mi? Ya onu ararken daha dün ayaklanmış Barbaros'un bedeni bu yükü kaldıramayacak olursa?

ATEŞ KUŞLARI İÇİN YİNE SEÇİM VAKTİ!

Ateş Kuşları büyük bir seçimin eşiğinde. Gülayşe'yi almak için Sultan'ı verecekler mi? Zaten istemediği ailesi ona bu ihaneti yaparsa, Sultan yaptığı her şeyde haklı çıkmaz mı? Ateş Kuşları birini daha Kara gibi geride bırakabilirler mi?

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İMKANSIZ AŞK ARTIK MÜMKÜN!

Sonunda beklenen gün gelir! Sokak çocukları gelenekleri çok bilmeyebilir ama eğlenmeyi dibine kadar biliyorlar! Hacer Ağa işin gelenek görenek kısmını hallederken Ateş Kuşları için kına gecesi neşeyle geçer. Gözlerinin önünde büyüyen dillere destan imkansız aşk artık mümkün!

NİKAHA GÖLGE DÜŞÜYOR!

Uzun zamandır beklenen nikahın sonunda herkesin kanını donduracak bir sürpriz onları beklemektedir! Yoksa bu güzel günün üzerine gölge mi düşecektir?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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